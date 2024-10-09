09 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Впервые в истории: россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Спортсменка Алина Пекова покорила 14 высочайших гор мира. Это стало рекордом России, пишет телеграм-канал РБК со ссылкой на организатора экспедиции Seven Summits Treks в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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31-летняя Алина Пекова совершила все восхождения за полтора года. Последней из списка россиянка покорила гору Шишабангма в Гималаях. Ее высота 8 027 метров.

До этого она покорила Эверест, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу и другие высоты. Пекова начала восхождения в апреле 2023 года.

Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира. Из россиян на 13 высочайших вершин мира взошел только Сергей Богомолов. Из женщин кроме Пековой на эти горы взбирались только 3 человека.

Отметим, что россиянка также покорила гору Дхаулагири в Непале, ее высота - 8 167 метров. 8 октября стало известно о гибели пятерых российских альпинистов на этой горе. Их объявили пропавшими без вести 6-го числа, когда они перестали выходить на связь. Через два дня обнаружили их тела — на высоте 6800 метров. По предварительным данным, альпинисты сорвались на ледовом склоне.

Теги: гора, вершина, Эверест, Гималаи, альпинист, рекорд


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