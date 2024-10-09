09 Октября 2024
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Фото: admtyumen.ru

Губернатор Моор "обезглавил" департамент культуры Тюменской области

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 октября, сообщили Накануне.RU в Информационный центр Правительства Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

"5,5 лет назад я назначил Елену Владимировну Майер директором департамента культуры Тюменской области. Сегодня последний рабочий день Елены Владимировны в органах исполнительной власти Тюменской области. Она справилась со всеми поставленными задачами. Была разработана стратегия по созданию единого социокультурного пространства в Тюменской области. В рамках нацпроекта "Культура" в муниципалитетах открывались ДК, библиотеки, концертные залы, кинотеатры. За последний год учреждения культуры в Тюменской собрали рекордное количество посетителей – 35,8 миллиона! Масштабные мероприятия (в частности, "Лето в Тобольском Кремле"), новые фестивали, запуск новых арт-резиденций, реализация федеральных и региональных программ – это лишь малая часть того, к чему приложила руку Елена Владимировна. Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали многие местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области. Большое спасибо за проделанную работу. Желаю успехов в дальнейшей карьере! Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты", - заявил губернатор.

По данным источников Telegram-канала "Погоны и галстуки", она сменит вице-губернатора ХМАО Шумакову на посту куратора культуры, образования и спорта.

Теги: Александр Моор, департамент культуры, Елена Майер


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