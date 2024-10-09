В Тюменской области растет количество жителей, занимающихся боевым самбо

В Тюмени состоялось очередное заседание общественного совета регионального проекта "Za самбо", который стартовал по инициативе президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В регионе проект реализуется с 2022 года под руководством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера и секретаря регионального отделения "Единой России", председателя общественного совета партийного проекта "Zа самбо" Андрея Артюхова.

По данным на октябрь 2024 года, в Тюменской области самбо занимаются 4 997 жителей региона из 18 муниципальных образований. Это на 1 470 больше, чем в 2023 году.

"Большую роль в продвижении играет проект "Самбо в школу". В этом году к нему присоединились семь общеобразовательных учреждений. В общей сложности в нашем регионе учащиеся 36 школ из 13 муниципальных образований занимаются самбо. Для реализации внеурочных занятий по самбо в этом и прошлом годах были приобретены порядка 30 ковровых покрытий, которые передали в учреждения области", - заявил директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Евгений Хромин добавил, что сегодня ведутся переговоры по внедрению проекта еще в семь муниципальных образований: Армизонский, Юргинский, Абатский, Вагайский, Казанский, Ярковский и Исетский районы.

Данный вид единоборств представлен в пяти вузах и двух профессиональных образовательных организациях.