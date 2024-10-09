Рада запретила мобилизацию 18-25-летних

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию 18-25-летних парней.

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"Рада запретила мобилизацию 18-25-летних. Законопроект 11379-д принят в целом. За – 311. Наконец-то сделали это. Я давно добивался этого, потому что это позор – мобилизовывать детей", - написал в своем telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине становится все более насильственной, грязной и обманной, так как люди не хотят воевать за непонятные цели. Мужчины отслеживают новости о раздаче повесток, избегают мест возможного задержания и платят взятки. В ответ правящий режим все больше занимается жестоким отловом людей без стеснения в средствах. Военкомы признают, что методы мобилизации работают против армии. Самим же военкомам грозит ссылка на фронт за невыполнение плана мобилизации. В этих условиях режим планирует мобилизовать еще 200 тыс. человек до конца года.

Согласно принятому закону об ужесточении мобилизации, все мужчины на Украине должны были явиться в территориальные центры комплектования, где необходимо было не просто уточнить свои военно-учетные данные, но и пройти медкомиссию. Это касается и тех, у кого есть отсрочка. Сделать это необходимо было до 18 июля. После этого всех признанных годными для военной службы должны были отправить на фронт.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов