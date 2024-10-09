Стали известны итоги первого конкурса для одаренных юных астраханцев «Родина талантов»

Церемония награждения победителей конкурс прошла накануне в Астраханской филармонии. Победителей поздравил основатель конкурса, депутат Государственной Думы Ринат Аюпов. Он отметил, что за два месяца в адрес организаторов поступило около двухсот заявок от детей от 8 до 17 лет.

Призеров конкурса юных талантов определили по четырём номинациям: образование и научная деятельность; творчество; спортивные достижения; общественная деятельность. Победителями стали 20 ребят из Астрахани, Лиманского и Приволжского районов.

Напомним, основная цель конкурса – сформировать региональное сообщество одаренных детей и сделать активную жизненную позицию нормой для молодого поколения астраханцев.

Региональный конкурс «Родина талантов» уже доказал, что это эффективная мера поддержки талантливых ребят и их педагогов.