11 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. 11 человек госпитализировали, один из них — в реанимации, пишет РЕН ТВ. Авария произошла около трех часов ночи 8 октября.

"Водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус перевернулся", – сообщили очевидцы.

Туристы из Санкт-Петербурга направлялись в аэропорт Даламана из курортного города Фетхие.

По словам пассажиров, водитель вел автобус "дерзко". Машина перевернулась несколько раз. Многие выбрались из автобуса сами. У них были кровоточащие раны. Пятеро отделались легкими ушибами – им оказали медицинскую помощь на месте. Остальных отвезли в больницу.

Супруга мужчины, который оказался в реанимации, рассказала, что во время поездки спала. Когда она очнулась, то висела на ремне в перевернутом автобусе. Женщине оказали помощь медики, ее жизнь вне опасности.

Пассажиры с легкими ушибами успели добраться до аэропорта и улетели домой в Петербург.