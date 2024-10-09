Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

Число жителей, эвакуированных в пункты временного размещения после пожара на нефтебазе в Феодосии, возросло до 1129. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек", - написал он в телеграм-канале.

Ткаченко добавил, что работает комиссия по оценке нанесенного ущерба.

Утром 7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара было перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Для жителей ближайших домов развернули пункты временного размещения. Власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.