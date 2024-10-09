Региональные управления образования требуют вести "разговоры о важном" только по методичкам

Региональные управления образования как под копирку разослали в школы требования проводить "разговоры о важном" только по "официальным источникам информации". Об этом сообщил школьный учитель информатики из Санкт-Петербурга, глава городского родительского комитета Михаил Богданов.

В тексте сказано, что Минпросвещения РФ продолжает фиксировать случаи, когда во время проведения этих внеурочных занятий используются "недостоверные и/или непроверенные источники информации". Ведомство просит не проявлять самодеятельность и потребовать от учителей использовать только сайты самих "Разговоров", Минпросвещения, Института изучения детства, семьи и воспитания, Института стратегии развития образования, история.рф, культура.рф, znanierussia.ru.

Учитель считает, что это явное нарушение закона об образовании, потому что только педагог имеет полномочия определять содержание урока (ст. 47 закона). Он должен придерживаться учебного плана, но материалы, которые он использует для урока, должны соответствовать лишь нормам закона, этики, морали, а не списку Минпроса. Это лишь рекомендации ведомства, не более. Даже на официальном сайте "Разговоров" написано, что "комплект методических материалов для педагогов носит рекомендательный характер".

Богданов считает, что "разговоры о важном", которые он рекомендует проводить, не нравятся чиновникам из-за их осмысленными, увлекательности и самой концепции. А число учителей, опирающихся на его методички, растет с каждой неделей. Поэтому был включен административный ресурс.

Сама идея "разговоров о важном" была предложена президентом РФ Владимиром Путиным не в том бюрократическом духе, который им придал Минпрос.