09 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы предложил повышать демографию, отправляя помощь армии на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов выступил против налога не бездетность и сказал, что решать проблему низкой демографии другими методами. Одним из них - создание уверенности в завтрашнем дне у российских женщин, с чем в нынешних реалиях сильно помогла бы любая помощь участникам СВО.

"Пришли (с женой - прим.ред.) к единому мнению: рождаемость в стране надо повышать пряниками, а не кнутами. Здесь все просто. Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее "свито гнездо" и есть уверенность по поводу завтрашнего дня", - написал депутат в своих соцсетях.

По его словам, ситуация с "гнездами" в стране становится все лучше - от жилья и детсадов, до рабочих мест и медобслуживания, а "соц.поддержка семей со стороны государства едва ли не лучшая в мире". Главной проблемой сейчас является "уверенность женщины в завтрашнем дне" и именно над этим предстоит работать.

"Идет СВО. Наше дело правое, мы защищаем Родину, двигаемся к Днепру, по километру выгрызаем у противника село за селом. Но в тылу тревожно. Трепетное женское сердце волнуется: понятно, что у нас сегодня, но не всегда понятно, что будет завтра. Поэтому внести вклад в исправление демографической ситуации в стране может каждый. Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу. Мы обязательно победим. Жизнь наладится, тревоги уйдут и рождаемость повысится. Без всяких налогов на бездетность", - добавил Иванов.

Налог на бездетность существовал в СССР как "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с ноября 1941 года и был отменен с 1 января 1992 года. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.

Несмотря на то, что еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали починить сначала действующие меры поддержки, чем вводить новые ограничения.

Теги: СВО, Госдума, Иванов, демография, рождаемость


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