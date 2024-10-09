В Оренбургской области открыт проезд по всем мостам, пострадавшим от паводка

В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по мосту через реку Орь в Орске.

Таким образом, проезд открыли по всем мостам и участкам дорог, которые ранее были закрыты из-за подъема уровня воды в реках, приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Оренбургская область стала в этом году одним из эпицентров масштабных паводков, случившихся в различных регионах России. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 г. – она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом – якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где, предположительно, приобрел жилье vip-статуса.