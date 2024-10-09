Песков надеется, что Владимир Путин не знает о квадроберах

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин не знает о квадроберах. Так он ответил на вопрос РИА Новости.

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"Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность", - сказал Песков.

Он назвал новое увлечение подростков "полной ерундой".

Ранее о том, есть ли такое движение в Армении, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров спросил у коллеги Арарата Мирзояна. Он ответил, что знает о нем, а посол республики Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы начали определять себя "как гендер".

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов предложил лишать родительских прав либо привлекать даже к уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом.

Квадробинг - новая подростковая субкультура. Они копируют поведение животных: надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Производители уже начали продавать будки, цепи и корм для квадроберов.

Ранее Газета.ru сообщала, что в Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать 12-летнюю дочь-квадробера.