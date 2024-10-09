Школьницу, которую подозревают в убийстве сестер, отправили на психологическую экспертизу

Школьницу, которую подозревают в убийстве сестер в Тольятти, отправили на психологическую экспертизу, сообщает Shot. По ее результатам девочку, вероятнее всего, отправят на принудительное лечение, пишет телеграм-канал.

По информации Shot, в последние годы у 13-летней подозреваемой появились признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере она не состояла.

Как ранее сообщили в СК, родители обнаружили тела дочерей двух и пяти лет на балконе. У обеих — ножевые раны на шее и туловище. Мать убитых детей оставила 13-летнюю сводную сестру присматривать за девочками. Соседи говорят о семье как о "положительной". Следователи завели уголовное дело по статье об "убийстве двух лиц, малолетнего".