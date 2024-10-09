Сергей Ситников поздравил военнослужащих 331-го парашютно-десантного полка с награждением Орденом Кутузова

Костромичи - военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, с честью несут свой воинский долг и достойно продолжают ратные традиции предков. Среди тех, кто с самых первых дней проведения спецоперации самоотверженно выполняет поставленные задачи – военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

За это время более 2000 военнослужащих полка были награждены орденами и медалями за ратные подвиги в ходе СВО.

За мужество, отвагу и беспримерный героизм при решении боевых задач 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк Указом Президента Владимира Путина награжден Орденом Кутузова.

Поздравительную телеграмму личному составу воинского формирования направил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«От себя лично и всех костромичей поздравляю личный состав 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка с награждением Орденом Кутузова. Эта награда свидетельствует о высокой оценке Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и руководством Министерства обороны ратного труда личного состава полка. Вы с первых дней специальной военной операции достойно выполняете все поставленные боевые задачи. Костромская область гордится воинами-десатниками. Желаю военнослужащим здоровья, мужества и возвращения домой с Победой!», - говорится в телеграмме.

Отметим, что орденом Кутузова награждаются воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

По инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костроме пройдёт митинг-концерт в честь боевых заслуг 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.