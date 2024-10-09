Жительнице Кушвы грозит 15 лет за утопление знакомой, давшей против нее показания

Жительница Кушвы 1985 г.р. предстанет перед судом за убийство своей знакомой. По версии следствия, девушка утопила обидчицу, давшую против нее показания по уголовному делу об угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, трагедия произошла 16 августа 2024 года в ночное время, а именно в период с 3 час. 28 мин. до 3 час. 44 мин. Между пьяными подругами завязалась ссора, после чего обвиняемая схватила обидчицу за волосы и потащила из дома в сторону Верхнетуринскогогородского пруда, где и затащила в воду, после чего утопила.

В пресс-службе СКР добавили, что погибшая пыталась уплыть от нападавшей, однако та ее нагнала, схватила за волосы и стала удерживать под водой, пока уже бывшая подруга не перестала сопротивляться. После обвиняемая вытащила тело на берег и пошла домой. Очевидцем всего того стал знакомый погибшей. Будучи дома он так и не дождался знакомую и пошел ее искать, однако вместо живой увидел только бездыханное тело, о чем сразу же сообщил правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину женщина полностью признала, детализировав свои показания в ходе проверки показаний на месте. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, таких как: кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство.