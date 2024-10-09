На Брянщине рванули взрывоопасные вещества

В Каракачевском районе Брянской области рванули взрывоопасные вещества. Какие именно и где именно, не уточняется.

По данным управления МЧС по Брянской области, за сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области.

Ранее в городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территории, атакованной беспилотниками. На месте падения обломков БПЛА возник пожар.