В Кремле опровергли информацию о том, что Путин семь раз созванивался с Трампом с 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность президента США.

"Нет, это не так", — сказал Песков РБК.

Утверждения о якобы имевших место телефонных контактах бывшего президента США с российским лидером содержатся в книге "Война" известного американского журналиста Боба Вудворда. Директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун назвал эту информацию "выдуманными историями".

Ранее Дональд Трамп дал интервью американскому бизнесмену Илону Маску. В разговоре кандидат в президенты США заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным в бытность главой государства, и он рассчитывает продолжить их в случае второго избрания.

"Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо", - заявил Трамп бизнесмену.