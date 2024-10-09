Югорчане перевели мошенникам больше 19 миллионов, при этом 12 миллионов были взяты в кредит

Югорчане перевели мошенникам 19 млн 382 тыс. руб., из которых 12 млн 151 тыс. руб. потерпевшие оформили в кредит, сообщили Накануне.RU в полиции Югры.

За сутки полиция зафиксировала 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

В Сургуте 59-летняя женщина решила стать инвестором. С ней связался "брокер крупной компании" и объяснил, как сделать перевод для получения прибыли. Югорчанка перевела ему 800 тысяч рублей. В Ханты-Мансийске 22-летняя девушка стала жертвой мнимого "сотрудника Центробанка". Он сообщил ей, что мошенники могут получить доступ к ее картам и оформить на нее кредит. В результате девушка сама оформила четыре кредита на миллион.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.