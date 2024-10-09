Сильнейший ураган в истории надвигается на США

Сильнейший ураган в истории "Милтон" надвигается на США. Скорость ветра достигает 290 километров в час, и его сила еще растет. СМИ публикуют видео шторма — его видно из космоса, пишут "Известия".

"Милтону" пока присвоили пятую, максимальную категорию по шкале Саффира. По прогнозам климатологов, стихии могут присвоить еще не существующую официально шестую категорию.

Ураган движется в сторону побережья Мексиканского залива во Флориде. Там сейчас проходит крупнейшая за всю историю эвакуация: более 5 миллионов человек уже покинули свои дома. После этого дороги оказались перегруженными, несмотря на то, что власти призвали жителей скрыться в ближайших убежищах и не уезжать далеко.

26 сентября на США обрушился другой ураган - "Хелен". Он распространился на пять штатов – Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси. Тогда скорость ветра достигала 225 километров в час. Погибли более 220 человек. Еще больше жителей пропали без вести. Несколько штатов остались без электричества и связи, возникли проблемы с питьевой водой.

Местные жители считают, что власти не справляются и преуменьшают последствия бедствия. 8 октября источники сообщили, что в США не хватает денег для борьбы с природными катастрофами.