Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор заявил, что фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы.

"Атаки цели не достигают. Ресурсы РКН, в т.ч. сайт РКН, работают без ограничений", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что всплески трафика поступают из зарубежных сетей.

8 октября сайт Роскомнадзора перестал частично работать, у части пользователей он до сих пор не открывается.

7 октября была произведена атака на сетевые сервисы ВГТРК. Из-за этого стали недоступны онлайн-площадки каналов "Россия-1", "Россия-24", радиостанции "Вести FM", "Маяк" и другие. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием и в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании.