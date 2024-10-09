В Екатеринбурге вновь сорваны сроки строительства развязки у "Калины"

Решение московской компании "АльмакорГруп" подать на банкротство все же изменило планы властей Екатеринбурга и Свердловской области по сдаче новой развязки у концерна "Калина" до конца года. Теперь завершение строительства переносится на неопределенный срок. Об этом сегодня рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

"Те съезды с развязки, которые должны были быть, сейчас под большим вопросом. До конца года мы скажем, когда перезаключим контракт", - заявил Толкачев.

Он также добавил, что министерство вместе с екатеринбургскими властями будет искать нового подрядчика для завершения объекта.

Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году. В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%, а в сентябре глава Екатеринбурга сообщил о планах пустить движение до конца 2024 года. Однако накануне стало известно, что "АльмакорГруп", занимающаяся строительством развязки, подала на банкротство.

При этом подрядчик даже не оповестил об этом мэрию уральской столицы, а, напротив, направил запрос об увеличении сметы на 20%. Изначальная стоимость развязки оценивалась в 6,3 млрд руб.