Захарова: преступления рэпера P. Diddy кто-то скрывал намеренно

ФБР и американские власти не могли не знать о преступлениях, совершенным американским рэпером Шоном Комбсом (P. Diddy). Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью RT она заявила, что всё, что творил с людьми рэпер, было известно многим, в том числе в Белом доме. По словам Захаровой, преступления совершались политиками и представителями шоу-бизнеса в США систематически. По ее мнению, американские власти берегли информацию о музыканте "для правильного момента".

Захарова сказала, что властям США пора навести порядок в стране, а не заниматься другими проблемами.

Шона Комбса обвиняют в торговле людьми в сексуальных целях, вовлечении в занятие проституцией и педофилии. 17 сентября его взяли под стражу в суде Нью-Йорка.

Ранее СМИ сообщали, что подать в суд иски в отношении Шона Комбса планируют как минимум 120 человек: 60 мужчин и 60 женщин, которые по их утверждениям подвергались насилию и эксплуатации. Из них 25 были несовершеннолетними.