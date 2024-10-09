В Якутии умерла девочка, которую искусали бродячие собаки

В Якутии умерла 12-летняя девочка, пострадавшая от нападения собак в поселке Чульман.

Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но из-за тяжести состояния в результате полученных несовместимых с жизнью травм девочка скончалась, сообщает Минздрав Якутии.

Нападение произошло днем 7 октября возле дома № 12 по ул. Строителей. Отогнать животных удалось прохожему и подоспевшему отцу ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".