Депутат Алексей Вихарев подарил детям Эльмаша сразу три детские площадки

09 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев подарил детям Эльмаша сразу три детские площадки

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил Эльмашу стразу три новые современные детские площадки. С такой просьбой к парламентарию обратились местные жители. Всего на закупку и установку спортивных и игровых элементов было потрачено 1,5 млн рублей личных средств депутата.

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Новые площадки появились по улицам Старых Большевиков, 73, Фрезеровщиков, 39 и Ульяновская, 11. Накануне парламентарий организовал для детей праздник с аниматорами, музыкой и ростовыми куклами в честь открытия площадки на Фрезеровщиков.

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

"Мы счастливы! В нашем доме живет много детей и мы несколько лет мечтали о новой площадке. Благодарим Алексея Вихарева, что обратил внимание на ваши обращения и выбрал наш двор. Теперь, наверно, наша новая площадка станет самым популярным местом у всех детей из соседних домов", - рассказала жительница дома Ирина.

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Местные жители провели общее собрание, чтобы собрать необходимое количество подписей. По словам Алексея Вихарева, это очень важный этап в реализации задуманного, так как в любых изменениях в многоквартирных домах важна максимальная включенность самих жильцов.

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

"Ежегодно в мои приемные обращается тысячи горожан. Очень часто звучат просьбы отремонтировать старую или установить новую детскую площадку во дворе. Отлично понимаю, что родители хотят лучшего своим детям. Сам папа двоих дочек и помню, как много времени они готовы проводить на качелях, горках, лазалках. Особенно, если эти аттракционы современные, удобные, красивые. Вот именно такие, качественные и комфортные, детские площадки в этом году я помог установить в трех дворах города. Жители этих домов проявили себя активно, быстро провели необходимую процедуру голосования и были на связи на протяжении всего процесса установки сооружений. Именно благодаря инициативности и активности жителей возможно такое долгожданное преображение во дворе", - рассказал депутат.

Новые детские площадки на Эльмаше от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Ежегодно Алексей Вихарев выделяет средства на ремонт дворов и установку детских площадок. Также он помогает жителям Екатеринбурга в решении различных вопросов благоустройства. Год назад на свои средства он построил новый тротуар к школе №167, до этого дети и учителя вынуждены были добираться по необустроенной, а в межсезонье грязной, тропинке. Депутат откликается на просьбы горожан по установке скамеек, песочниц и других элементов, а также по уборке дворов. К этой работе присоединились и активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. За год они провели сотни субботников во дворах, парках, на городских улицах, на территории больниц, школ и детских садов.

Теги: Вихарев, Эльмаш, Екатеринбург, детская площадка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети