Депутат Алексей Вихарев подарил детям Эльмаша сразу три детские площадки

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил Эльмашу стразу три новые современные детские площадки. С такой просьбой к парламентарию обратились местные жители. Всего на закупку и установку спортивных и игровых элементов было потрачено 1,5 млн рублей личных средств депутата.

Новые площадки появились по улицам Старых Большевиков, 73, Фрезеровщиков, 39 и Ульяновская, 11. Накануне парламентарий организовал для детей праздник с аниматорами, музыкой и ростовыми куклами в честь открытия площадки на Фрезеровщиков.

"Мы счастливы! В нашем доме живет много детей и мы несколько лет мечтали о новой площадке. Благодарим Алексея Вихарева, что обратил внимание на ваши обращения и выбрал наш двор. Теперь, наверно, наша новая площадка станет самым популярным местом у всех детей из соседних домов", - рассказала жительница дома Ирина.

Местные жители провели общее собрание, чтобы собрать необходимое количество подписей. По словам Алексея Вихарева, это очень важный этап в реализации задуманного, так как в любых изменениях в многоквартирных домах важна максимальная включенность самих жильцов.

"Ежегодно в мои приемные обращается тысячи горожан. Очень часто звучат просьбы отремонтировать старую или установить новую детскую площадку во дворе. Отлично понимаю, что родители хотят лучшего своим детям. Сам папа двоих дочек и помню, как много времени они готовы проводить на качелях, горках, лазалках. Особенно, если эти аттракционы современные, удобные, красивые. Вот именно такие, качественные и комфортные, детские площадки в этом году я помог установить в трех дворах города. Жители этих домов проявили себя активно, быстро провели необходимую процедуру голосования и были на связи на протяжении всего процесса установки сооружений. Именно благодаря инициативности и активности жителей возможно такое долгожданное преображение во дворе", - рассказал депутат.

Ежегодно Алексей Вихарев выделяет средства на ремонт дворов и установку детских площадок. Также он помогает жителям Екатеринбурга в решении различных вопросов благоустройства. Год назад на свои средства он построил новый тротуар к школе №167, до этого дети и учителя вынуждены были добираться по необустроенной, а в межсезонье грязной, тропинке. Депутат откликается на просьбы горожан по установке скамеек, песочниц и других элементов, а также по уборке дворов. К этой работе присоединились и активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. За год они провели сотни субботников во дворах, парках, на городских улицах, на территории больниц, школ и детских садов.