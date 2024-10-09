Объявлена в розыск журналистка Курбангалеева*
Журналистка Фарида Курбангалеева* объявлена в розыск. Это следует из базы данных МВД России.
Более конкретных данных об обстоятельствах розыска нет. Курбангалеева* ранее вела программу "Вести", а теперь – свой канал на YouTube. Живет в Праге.
Напомним, 26 июня Замоскворецкий райсуд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца. Срок исчисляется с момента её экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Она обвиняется в создании фейков об армии России и публичных призывах к терроризму.
* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга