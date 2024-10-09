Хамская лексика: российское посольство считает неприемлемыми высказывания Харрис о Путине

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес Владимира Путина. Там отметили, что хамство вошло в привычку у американских политиков.

"Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", - отметили в посольстве.

Там добавили, что США нужно смириться с тем, что Россия проводит политику, основанную на национальных интересах.

Накануне кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным. Харрис назвала российского президента "диктатором-убийцей".

Оскорбления прозвучали после публикации выдержек из книги журналиста Боба Вудворда "Война", где автор утверждает, что Путин и Трамп созванивались много раз. Она выйдет в свет на днях.