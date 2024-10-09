Bloomberg: Зеленского могут заставить занять "гибкую" позицию для урегулирования

Зеленский может "готовиться принять более гибкий подход" для завершения военного конфликта, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО.

В материале отмечается, что для этого должен "начаться эндшпиль". Под этим подразумевается грядущая зима, которая, вероятно, станет тяжелой для Украины, уменьшение западной поддержки и то, что конца военному конфликту не видно. В этих условиях украинские официальные лица дали понять, что готовы к переговорам и мирному урегулированию, хотя попросили не называть их имена. Накануне сам Зеленский снова отверг любую возможность для переговоров, но его "план победы" не получил поддержки в США.

Издание отмечает, что никто из официальных лиц ни на Украине, ни на Западе не говорит о территориальных уступках. Однако США усилили давление, требуя более конкретного плана, который положит конец боевым действиям. У Зеленского же план только один - их продолжение.

Что касается членства в НАТО, то это разделяет страны Запада. Но на президента США Джо Байдена оказывается давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение присоединиться к альянсу.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для немедленного прекращения огня и начала переговоров: это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание регионов российскими, внеблоковый статус Украины. После вторжения в Курскую область Путин исключил любые переговоры с украинским режимом.