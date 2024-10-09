Часть Екатеринбурга встала в огромные пробки из-за утренних ДТП

Сегодня утром в Екатеринбурге произошло сразу восемь аварий, из-за чего в некоторых районах образовались огромные пробки.

Одно из ДТП произошло на перекрёстке улиц 8 марта и Академика Шварца на Ботанике. Столкнулись "Приора" и автобус маршрута №98. О пострадавших пока неизвестно.

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Базовом переулке. В Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших нет, несмотря на сильные повреждения автомобилей. Пострадавших нет, но из-за аварии образовался 7-киллометровый затор на подъезде к улице Луганской, движение на Объездной дороге парализовано.