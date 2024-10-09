На главном вокзале Ярославля предотвратили теракт

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к составу с дизельным топливом. Как пишет телеграм-канал SHOT, поезд прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный 6 октября. При осмотре обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было установлено на 47-й вагон . Работники вызвали экстренные службы.

Место оперативно оцепили, прибывшие сотрудники экстренных служб, включая кинологов с собаками и взрывотехников изучили "находку".

"При осмотре силовики обнаружили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри была взрывчатка", - сообщает канал.

Найденное устройство решили ликвидировать на месте, детонации не случилось. Пострадавших и разрушений нет.

В августе на железной дороге в Белгородской области нашли сразу три самодельных взрывных устройства. На место вызвали саперов. Одно из устройств при разминировании сдетонировало, никто не пострадал.