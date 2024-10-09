Армии России передана новая партия Су-34

Воздушно-космические силы России получили новую партию самолетов Су-34. Самолеты изготовлены в рамках производственной программы 2024 г. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 является многофункциональным, одним из самых передовых самолетов в составе ВКС России. Машина предназначена для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению вражеской ПВО.

"Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34 – а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения – будут способствовать достижению целей СВО", - приводит "Ростех" слова первого вице-премьера Дениса Мантурова.