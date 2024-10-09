В Тольятти девочка зарезала своих сестер и ушла гулять

Тела двух детей с ножевыми ранениями нашли в квартире в Тольятти. Родители обнаружили тела дочерей двух и пяти лет на балконе, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

У обеих — раны на шее и туловище, сообщили в Мать убитых детей оставила 13-летнюю сводную сестру присматривать за девочками.

Когда родители нашли тела убитых, старшей дочери дома не было: она пошла гулять в парк, где её и нашли полицейские. До этого она написала матери смс: "Это я". Сейчас с ней работают правоохранители.

Соседи говорят о семье как о "положительной". У 13-летней девочки психических отклонений не наблюдалось.

Следователи завели уголовное дело по статье об "убийстве двух лиц, малолетнего".