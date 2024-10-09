09 Октября 2024
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Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.RU

В Сибири экс-министр получила "условку" за некачественные подарки ветеранам

В Красноярском крае наказаны бывшие министр социальной политики региона и ее первый заместитель, а также трое представителей коммерческой организации.

В январе и декабре 2017 г. власти края готовились к 72-й и 73-й годовщинам окончания Великой Отечественной войны. В планах было купить подарки ветеранам. Кончилось это тем, что в январе 2017 и марте 2018 гг. первый заместитель министра социальной политики Красноярского края подготовила и заключила с представителями коммерческих компаний и индивидуальным предпринимателем 45 госконтрактов на общую сумму в 4,3 млн руб. Речь в них шла о поставках электрочайников, мультиварок, пароварок, термопотов, тонометров, миксеров, соковыжималок, блендеров, мультипекарей, утюгов, хлебопечей.

Вместо 900 ценных подарков ветеранам купили не более 600 дешевых электрических чайников, утюгов, автоматических тонометров и пледов. Стоили они не больше 1,2 млн руб. Зная это, министр социальной политики Красноярского края подписала акты приемки-передачи и другие отчетные документы, на основании которых из бюджета региона на подарки ветеранам потрачено 4,3 млн руб. Во время следствия представители коммерческих компаний вернули 2,3 млн руб.

Экс-министр получила три года и десять месяцев лишения свободы условно, ее бывший первый заместитель – шесть лет условно. Остальные фигуранты дела также получили "условки", сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Теги: Подарки, ветераны, Великая Отечественная война


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