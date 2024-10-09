В Прикамье осудили пиромана, спалившего три дома
Оглашен приговор 31-летнему пироману Герману Овчинникову, спалившему три дома в прикамском поселке Мулянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.
Суд признал его виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества, одно из которых он не смог довести до конца.
Установлено, что дома молодой человек поджигал ночью. Проникал на чужие земельные участки и с помощью пластиковых бутылок с бензином и зажигалки, поджигал постройки. После он уходил домой, дожидался пожарных и наблюдал за тушением огня. Свою вину мужчина признал, однако объяснить зачем он это делал не смог.
Задержан подозреваемый был осенью прошлого года. К слову, многие местные жители не могли поверить в его виновность.
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам недвижимости, составила более 6,7 млн руб.
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок два года шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.