09 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Прикамье осудили пиромана, спалившего три дома

Оглашен приговор 31-летнему пироману Герману Овчинникову, спалившему три дома в прикамском поселке Мулянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Суд признал его виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества, одно из которых он не смог довести до конца.

Установлено, что дома молодой человек поджигал ночью. Проникал на чужие земельные участки и с помощью пластиковых бутылок с бензином и зажигалки, поджигал постройки. После он уходил домой, дожидался пожарных и наблюдал за тушением огня. Свою вину мужчина признал, однако объяснить зачем он это делал не смог.

Задержан подозреваемый был осенью прошлого года. К слову, многие местные жители не могли поверить в его виновность.

Общая сумма ущерба, причиненного собственникам недвижимости, составила более 6,7 млн руб.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок два года шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: пироман, поджог, Мулянка


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