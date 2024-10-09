09 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Пользователи критикуют блокировку Discord в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков готовит обращение к руководству Роскомнадзора с просьбой разблокировать Discord, пишет Коммерсант.

"С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов", — сказал депутат.

Даванков со ссылкой на Mediascope отметил, что платформой Discord в России пользуются от 25 до 40 миллионов человек. Платформа полезна для студентов и репетиторов онлайн-школ. Вице-спикер добавил, что ее "не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт".

О блокировке на территории России Discord Роскомнадзор сообщил 8 октября. Причина - невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Ранее ведомство требовало у администрации платформы удалить почти тысячу запрещенных материалов. Среди них были призывы к экстремизму и суициду, детская порнография и пропаганда наркотиков. Некоторые публикации так и не удалили.

1 октября ФСБ сообщила о задержании 39 человек, которые, по данным спецслужбы, "являлись сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций". Они общались через Discord с украинскими службами о том, как "изготовить и применить средства террора" и обсуждали вооруженные нападения.

Мессенджер Discord появился в 2015 году и изначально задумывался как платформа для геймеров.

Теги: Даванков, мессенджер, Роскомнадзор, Discord


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