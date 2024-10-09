ФАС нашла способ сдержать рост цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России хочет доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах.

ФАС считает, что необходимо исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) воздушной гавани расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это будет работать в тех случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.

В случае возникновения такой ситуации служба предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвестора, которые нужно заложить в долгосрочный тариф, исходя из стоимости аналогичного аэропортового проекта, который ранее был одобрен правкомиссией с поправкой на инфляцию. Таким образом, ФАС хочет ограничить траты инвесторов на новые терминалы, сообщают "Ведомости".

Напомним, только в августе 2024 года авиабилеты в эконом-классе подорожали в России на 30%. Авиаперевозчики заявили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин. Также рост цен фиксируется из-за удорожания покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов, тогда как отечественные гражданские лайнеры в России пока не производятся.