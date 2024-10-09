ФАС: ритейлеры недосчитаются 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

Покупатели выиграют, а ритейлеры недосчитаются 100 млрд руб. на продаже яиц.

Как посчитала Федеральная антимонопольная служба, это произойдет в ближайшие шесть лет из-за запрета для торговых сетей взимать вознаграждение с поставщиков яиц.

Меру хотят ввести с 1 марта 2025 года. Инициатива направлена на стабилизацию цен. В ФАС отмечают, что изготовители яиц смогут модернизировать и расширять свое производство, поставляя на рынок большие объемы продукции, что снизит ее стоимость. По словам самих участников рынка, эта мера, скорее, приведет к дисбалансу конкуренции среди производителей, сообщают "Известия".

Тем временем, в России яйца продолжают дорожать. Птицефабрика "Окская", которая является одной из крупнейших в стране, в конце сентября предупредила торговые сети, что с 1 ноября поднимет отпускные цены на весь ассортимент на 5%.