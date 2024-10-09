Объявлен выговор зампрокурора Башкирии из-за приговора подростку

Комиссия Генеральной прокуратуры России объявила строгий выговор трем представителям прокуратуры, имеющим отношение к вынесению приговора в Уфе в отношении подростка Константина Носырева.

Факт незаконного осуждения несовершеннолетнего выявил прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Башкирии Николай Кархалев при подготовке к заседанию суда.

В декабре 2022 года Демский райсуд признал 15-летнего Носырева виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Его приговорили к трем годам воспитательной колонии, хотя он не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе. В августе того же года Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

В январе текущего года Демский районный суд снова вынес подростку обвинительный приговор, но он был отменен апелляционной инстанцией в начале апреля из-за отсутствия состава преступления и с правом на реабилитацию. После этого судьи, которые вынесли подростку обвинительные приговоры, подали в отставку. В настоящее время представители Носырева добываются от Минфина компенсации в 100 млн руб. за незаконное уголовное преследование, сообщает "Коммерсантъ-Уфа".