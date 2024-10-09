Лавров: Москва немедленно ответит на разрешение Украине бить дальнобойным оружием

Если страны Североатлантического альянса разрешат Украине использовать дальнобойное оружие против Москвы, то ответ России будет незамедлительным.

Как заявил "Первому каналу" глава МИД РФ Сергей Лавров, "если оно будет принято, мы об этом узнаем, и схема, о которой упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что разрешение Киеву бить вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта.