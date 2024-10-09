В России вновь дорожают яйца

Птицефабрика "Окская", которая является одной из крупнейших в стране, в конце сентября предупредила торговые сети, что с 1 ноября поднимет отпускные цены на весь ассортимент на 5%.

Это связано с подорожанием сырья для производства комбикорма. На предприятии заявили, что зерновые составляющие подорожали до 40%, минеральные и витаминные комплексы – до 89%. Стоимость закупки упаковочных материалов выросла на 5,8%. В письме говорится, что повышение будет разовым для всех покупателей продукции птицефабрики.

Уведомление получили как минимум магазины Москвы и Московской области, сообщают "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.