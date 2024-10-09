09 Октября 2024
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Фото: Reuters / Hannibal Hanschke

СМИ: Лидеры стран Запада обсудят Украину перед встречей с Зеленским

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц 12 октября примет в Берлине глав США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине.

Встреча пройдет перед переговорами в формате "Рамштайн", в которых примет участие украинский лидер Владимир Зеленский. Главное внимание стороны уделят продолжению военной и финансовой поддержки Киева.

Как ожидается, что они также обсудят пути обеспечения "справедливого и устойчивого мира" для Украины. Германия также может обсудить дополнительный пакет военной помощи на предстоящей встрече.

Ранее Зеленский призвал Запад принять меры для окончания военного конфликта уже этой осенью. Что он имел в виду, он открыто не сказал. Ранее он тоже говорил о возможных переговорах, после чего вторгся в Курскую область.

Теги: Запад, Украина, Зеленский


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