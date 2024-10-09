Экс-сотрудников выставочного центра "Патриот" обвиняют во взятке

Военные следователи предъявили бывшему главному бухгалтеру конгрессно-выставочного центра "Патриот" Министерства обороны России Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло обвинения в получении взятки.

Речь идет о сумме, которая превышает 27,5 млн руб., говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Им грозит лишение свободы до 15 лет.

Взятку злоумышленники получили в период с 2021 по 2024 годы от представителя ООО "Меркурий", исполняющего многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Деньги предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

Пучков был заключен под стражу, а Трифоногло отправлен под домашний арест. На имущество обвиняемых также наложен арест.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении.