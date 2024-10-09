На Украине исключили проведение второго "саммита мира" в ноябре

Второй "саммит мира" по Украине не состоится в ноябре.

Как сообщила Telegraph советница главы офиса украинского лидера Дария Заривная, вероятно, он пройдет позже.

"Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита", — сказала она.

В настоящее время власти Украины не видят смысла в переговорах с Россией. Как заявил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак, "мы видим в этом результата, который нужен Украине".