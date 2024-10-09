Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив и крайностей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив.

Речь идет, в том числе о введении налога на бездетность, чтобы не пугать граждан. "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", — сказал он.

При подготовке инициатив нужно использовать те формулировки, которые четко отражают суть "решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения", указал Володин. Он заверил, что никто не собирается нарушать право женщины выбирать, рожать или нет.

Спикер при этом отметил, что необходимость принять законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения связана с важностью сохранения семьи, объяснил Володин. Он уточнил, что Госдума рассмотрит этот документ в приоритетном порядке до конца декабря, сообщает Forbes.

Ранее депутат Государственной думы, а по совместительству генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что в России необходимо вернуть налог на бездетность. Парламентарий отметил, что при этом не стоит задачи как-то уязвить граждан, по каким-то причинам не желающих рожать.