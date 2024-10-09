Евросоюз утвердил новый режим санкций против России

Совет Европейского союза утвердил новую структуру антироссийских санкций "в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом".

Как следует из пресс-релиза на сайте законодательного органа Евросоюза, речь идет якобы об участившихся гибридных операциях на территории ЕС. Новая структура позволит Брюсселю вводить ограничительные меры против физических лиц и компаний, которые, как считают в европе, участвуя в деятельности российского правительства, подрывают основополагающие ценности ЕС, безопасность, независимость и целостность государств-членов ЕС, а также нарушают ценности международных организаций и третьих стран.

Теперь у Евросоюза появится возможность противостоять различным гибридным угрозам. В качестве примера Совет ЕС приводит подрыв избирательных процессов, угрозы экономической деятельности, услугам общественного интереса или критической инфраструктуре, манипулирование информацией, вредоносную кибердеятельность и др.

Все лица, попавшие под санкции, не смогут въезжать на территорию Евросоюза или пересекать ее транзитом, а их активы будут заморожены.