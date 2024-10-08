08 Октября 2024
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Общество Астраханская область

По программе добровольного переселения в Астраханскую область прибыли уже 2,7 тысяч соотечественников

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется в регионе с 2014 года. За весь период ее действия в Астраханскую область переселилось более 2,7 тысячи соотечественников.

Программа является одним из важных механизмов в системе привлечения в регион квалифицированных работников в различные области экономики.

По данным министерства социального развития и труда Астраханской области, в 2023 году в регион переселилось 72 соотечественника, средний возраст которых составляет 38 лет. Более 23 % из них имеют высшее образование, а 17 % — среднее профессиональное (специальное, техническое) образование. Соотечественники работают в сферах культуры, образования, финансов и торговли, добычи полезных ископаемых, строительства.

Принять их готово любое муниципальное образование Астраханской области, так как весь регион является территорией вселения. Так, сельскую местность для проживания выбрали 28 % соотечественников.

В программе также принимают участие студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образование в образовательных организациях Астраханской области, которые планируют работать в организациях на территории региона. Студентами вузов являются 8 % соотечественников из числа переселившихся в регион в 2023 году.

В 2024 году программа переселения соотечественников из-за рубежа была согласована Правительством Российской Федерации до 2030 года и актуализирована Правительством Астраханской области.

В новой программе обновили требования к потенциальным соотечественникам, ознакомиться с которыми можно на сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в разделе «Переселение соотечественников».

Багаж пассажира(2024)|Фото: Накануне.RU

За консультацией по вопросу участия в программе можно обратиться: в уполномоченный орган исполнительной власти Астраханской области по реализации программы переселения, которым является министерство социального развития и труда Астраханской области: 414000, город Астрахань, улица Бакинская, дом 147, телефон-факс 8 (8512) 52-49-07, телефон горячей линии 8 (8512) 52-49-45, e-mail: pens@astrobl.ru; к представителю Координатора Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Астраханской области, которым является Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области: 414018, город Астрахань, Аэропортовское шоссе, дом 3, телефон 8 (8512) 44-85-56, e-mail: uvm30@mvd.ru.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: программа соотечественники, переселение, квалифицированные работники


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