В России с 1 января заработает единый центр протезирования

В России с 1 января 2025 года заработает Единый центр протезирования.

Он располагается на базе Военно-медицинской академии им. Кирова. И благодаря нему центры в субъектах России будут оперативно получать необходимые протезы и смогут в полной мере обеспечивать реабилитацию военнослужащих в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Анну Цивилеву.

Она сообщила, что ведется подготовка с 1 января к заключению контрактов на предоставление таких услуг.

Заключение контрактов позволит военнослужащим проходить обучение пользованию протезами в своих регионах.