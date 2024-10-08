В России заблокировали платформу Discord за нарушение требований законодательства

Роскомнадзор (РКН) заблокировал платформу Discord за нарушение требований законодательства, сообщает ТАСС.

Discord — это бесплатный мессенджер, позволяющий общаться в голосовых, текстовых и видеочатах. Особой популярностью мессенджер пользуется у геймеров. Игроки часто ведут там трансляции, общаются во время игры.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор направил администрации мессенджера Discord требование удалить 947 противоправных материалов. Несколько интернет-страниц с такими материалами так и не был удален, сообщили в ведомстве.

"Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации - мессенджер проигнорировал судебное решение", - добавили в РКН.