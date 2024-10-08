В Екатеринбурге собираются построить новый промышленный район для мигрантов

В Екатеринбурге задумались о строительстве отдельного промышленного района, где приезжие и часть местных жителей могли бы проживать и работать. Об этом на XVI Уральском форуме недвижимости рассказал директор департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

О сроках и местоположении представитель горадминистрации не рассказал, сообщает ЕАН.

Решение местных властей Габдрахманов объяснил заинтересованностью в развитии и росте города, что невозможно без привлечения большого количества людей. Кто-то приезжает на заработки, а кто-то остается, создает семьи и растит новое поколение. В обоих случаях людям нужно жилье, работа и образование.