Суд продлил арест главному кадровику Минобороны РФ

Военный суд продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки.

Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь, сообщает РИА Новости. Защита возражала. По слова адвоката, материалах имеется лишь контракт, заключенный между военным училищем и гостиницей, принадлежащей другому обвиняемому по делу Леве Мартиросяну, а эта информация имеется в открытых источниках.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.