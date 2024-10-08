Глава СКР заинтересовался историей про жителя Екатеринбурга, угрожавшего ножом подросткам

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, произошедшего в минувшие выходные в Екатеринбурге. Там местный житель стал угрожать подросткам предметом, походим на нож.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась новость о конфликте между группой подростков и жителем уральской столице. Дело было на футбольном поле на Старой Сортировке. Разозлившись на то, что дети якобы попали мячом по его машине, мужчина пошел разбираться со школьниками лично. Затем он забрал их личные вещи. Все это время, утверждают очевидцы, у екатеринбуржца был в руке предмет, похожий на нож.

В пресс-службе городского УМВД сообщали, что заявлений по данному инциденту не поступало. Несмотря на это, правоохранители зарегистрировали информацию, распространяемую в сети, и сейчас устанавливают участников конфликта.