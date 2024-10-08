Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии

Двое российских альпинистов погибли во время восхождения на гору Казбек в Грузии. Как пишет SHOT, погибшие - 35-летний основатель и руководитель московского клуба "Перезагрузка" Александр Пинчук и 41-летний турист Антон Старк.

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Тела альпинистов нашли 5 октября в пещере на высоте 4700 метров. После этого их вертолётами доставили в больницу.

Предварительная причина смерти - гипотермия. По другим данным - они сорвались с веревок на горе. Подробности пока неизвестны, идет расследование.

Перед восхождением Пинчук делился видео, на котором целовал талисман и утверждал, что "всё будет отлично". Старк за месяц до смерти опубликовал фотографии горы Арарат с подписью "Скоро!".

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов в Непале во время восхождения на гору Дхаулагири в Гималаях.